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В Одесской области четыре человека провалились под лед: пропали ребенок и взрослый http://www.segodnya.ua/img/article/7907/42_main.1485159874.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/42_tn.1485159874.jpg Одесса Местные рыбаки спасли двух человек, их госпитализировали в реанимационное отделение, поиски еще двух человек продолжаются

В Одесской области четыре человека провалились под лед: пропали ребенок и взрослый

Сегодня, 10:24

Местные рыбаки спасли двух человек, их госпитализировали в реанимационное отделение, поиски еще двух человек продолжаются

Глубина водоема 3 метра. Фото: hotwalls.ru
Глубина водоема 3 метра. Фото: hotwalls.ru

В пгт Лиманское Раздельнянского района под лед провалились четыре человека, среди которых двое детей.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области, событие произошло на расстоянии 500 м от берега на Кучурганском водохранилище.

Двух пострадавших, из которых один ребенок, спасли местные рыбаки. Сейчас продолжаются поиски пропавших взрослого и ребенка.

"Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение Раздельнянской районной больницы с диагнозом переохлаждение тела. Отделением водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области начаты поисковые работы пропавших людей", – отмечают спасатели.

Напомним, ранее в Днепре бойцам ГСЧС удалось спасти девятилетнего мальчика и его 44-летнего отца, которые провалились под лед.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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