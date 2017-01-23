В Одесской области четыре человека провалились под лед: пропали ребенок и взрослый
Местные рыбаки спасли двух человек, их госпитализировали в реанимационное отделение, поиски еще двух человек продолжаются
В пгт Лиманское Раздельнянского района под лед провалились четыре человека, среди которых двое детей.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области, событие произошло на расстоянии 500 м от берега на Кучурганском водохранилище.
Двух пострадавших, из которых один ребенок, спасли местные рыбаки. Сейчас продолжаются поиски пропавших взрослого и ребенка.
"Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение Раздельнянской районной больницы с диагнозом переохлаждение тела. Отделением водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области начаты поисковые работы пропавших людей", – отмечают спасатели.
Напомним, ранее в Днепре бойцам ГСЧС удалось спасти девятилетнего мальчика и его 44-летнего отца, которые провалились под лед.
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