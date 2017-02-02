В Одесской области из поезда украли 2,5 тонны угля
Предполагают, что уголь сбросили с поезда, который ехал из Молдовы в Украину
В районе села Лиманское Ренийского района пограничный отряд нашел восемь мешков угля с общим весом до 2,5 тонн. Как сообщает пресс-служба ГПСУ, скорее всего, уголь сбросили с поезда, который ехал из Молдовы в Украину.
"Сброшенные с поезда правонарушителями мешки с углем, общим весом почти в 2,5 тонн, предположительно, собирались продать", – сообщают в ведомстве.
Этот случай не одиночный, отмечают в ведомстве, ведь месяц назад сотрудники Пограничной службы и военизированной охраны предотвратили попытку кражи угля с поезда того же направления. Тогда обнаружили девять мешков угля, общим весом больше девяти тонн.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области на станции Колосивка Одесской железной дороги 18-летняя девушка ночью за три часа украла из железнодорожного вагона и перенесла в лесопосадку свыше полтонны угля.
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