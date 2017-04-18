В Одесской области мужчина обокрал судью

Вор успел продать украденный телефон, но правоохранители его изъяли и вернули потерпевшему

В Одесской области суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год за кражу мобильного телефона из кабинета судьи. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

В дежурную часть Подольского отдела полиции обратился судья с заявлением о том, что из его служебного кабинета неизвестный похитил мобильный телефон стоимостью более трех тысяч гривен.

Сотрудники полиции установили, что вором оказался местный житель, который, воспользовавшись отсутствием судьи в кабинете, похитил дорогой гаджет и скрылся с места происшествия. Правонарушитель успел продать телефон, но правоохранители его изъяли и вернули потерпевшему.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

При рассмотрении материалов уголовного производства в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.

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