В Одесской области мужчина обокрал судью
Вор успел продать украденный телефон, но правоохранители его изъяли и вернули потерпевшему
В Одесской области суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год за кражу мобильного телефона из кабинета судьи. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
В дежурную часть Подольского отдела полиции обратился судья с заявлением о том, что из его служебного кабинета неизвестный похитил мобильный телефон стоимостью более трех тысяч гривен.
Сотрудники полиции установили, что вором оказался местный житель, который, воспользовавшись отсутствием судьи в кабинете, похитил дорогой гаджет и скрылся с места происшествия. Правонарушитель успел продать телефон, но правоохранители его изъяли и вернули потерпевшему.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
При рассмотрении материалов уголовного производства в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.
Ранее сообщалось, что в Одессе супружеская пара обворовала фармацевта прямо в аптеке.
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