В Одесской области мужчина обокрал судью

Сегодня, 18:15

Вор успел продать украденный телефон, но правоохранители его изъяли и вернули потерпевшему

Мужчина получил срок за кражу. Фото: pixabay.com
Мужчина получил срок за кражу. Фото: pixabay.com

В Одесской области суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год за кражу мобильного телефона из кабинета судьи. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

В дежурную часть Подольского отдела полиции обратился судья с заявлением о том, что из его служебного кабинета неизвестный похитил мобильный телефон стоимостью более трех тысяч гривен.

Сотрудники полиции установили, что вором оказался местный житель, который, воспользовавшись отсутствием судьи в кабинете, похитил дорогой гаджет и скрылся с места происшествия. Правонарушитель успел продать телефон, но правоохранители его изъяли и вернули потерпевшему.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

При рассмотрении материалов уголовного производства в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Ранее сообщалось, что в Одессе супружеская пара обворовала фармацевта прямо в аптеке.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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