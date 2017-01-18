В Одесской области мужчины пытались украсть кабель со дна лимана
В прошлом месяце они уже задерживались пограничниками за нарушение правил пограничного режима
Пограничники Белгород-Днестровского отряда вместе с СБУ и военной прокуратурой поймали людей, пытавшихся своровать кабель со дна Днестровского лимана.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Двое мужчин недалеко от берега в районе морского торгового порта "Белгород-Днестровский", используя экскаватор на базе понтона, демонтировали кабель, проходящий по дну лимана. Как выяснилось, в прошлом месяце они уже задерживались пограничниками за нарушение правил пограничного режима.
Тогда мужчины пытались незаконно демонтировать из почвы кабель электропитания в районе пункта Маяки.
Сейчас проводятся следственные действия.
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