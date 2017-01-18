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В Одесской области мужчины пытались украсть кабель со дна лимана http://www.segodnya.ua/img/article/7894/30_main.1484743261.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/30_tn.1484743261.jpg Одесса В прошлом месяце они уже задерживались пограничниками за нарушение правил пограничного режима

В Одесской области мужчины пытались украсть кабель со дна лимана

Сегодня, 14:40

В прошлом месяце они уже задерживались пограничниками за нарушение правил пограничного режима

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Пограничники Белгород-Днестровского отряда вместе с СБУ и военной прокуратурой поймали людей, пытавшихся своровать кабель со дна Днестровского лимана.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Двое мужчин недалеко от берега в районе морского торгового порта "Белгород-Днестровский", используя экскаватор на базе понтона, демонтировали кабель, проходящий по дну лимана. Как выяснилось, в прошлом месяце они уже задерживались пограничниками за нарушение правил пограничного режима.

Тогда мужчины пытались незаконно демонтировать из почвы кабель электропитания в районе пункта Маяки.

Сейчас проводятся следственные действия.
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Источник:

"Сегодня"

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