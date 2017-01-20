В Одесской области на краю дороги нашли брошенную коляску с ребенком

В Одесской области маленького ребенка оставили в брошенной на улице коляске. Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

По информации правоохранителей, малышку нашли прохожие сегодня рано утром на улице Суворова в Килие. Девочку передали в детский дом на время установления ее родителей и всех обстоятельств происшествия. При осмотре медиками у ребенка был обнаружен педикулез. В считанные часы работники полиции установили мать девочки.

26-летняя мать найденного ребенка рассказала, что вечером она вместе со своим 25-летним сожителем и двухлетней дочерью пошли в гости к родственникам. Там они пили алкогольные напитки. Около полуночи все втроем они отправились домой. По дороге зашли к матери девушки, где оставался маленький сын, чтобы забрать его домой. Чтобы не терять время, женщина сказала своему сожителю, чтобы он шел с дочкой домой, а они с сыном их догонят. Однако женщина не захотела будить малыша и осталась спать с сыном в доме у бабушки.

Утром следующего дня женщина позвонила сожителю и спросила, как там двухлетняя дочь. Он ответил, что дочери нет дома. Объяснить, где коляска с ребенком, мужчина не смог.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок.