В Одесской области на реке нашли тело мужчины

В Окнянском районе области на реке Ягорлык обнаружено тело погибшего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Тело находилось в воде на расстоянии 1,5 м от берега. Его изъяли и передали работникам полиции.

Причина смерти и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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