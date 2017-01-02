В Одесской области на реке нашли тело мужчины
Полиция выясняет личность погибшего
В Окнянском районе области на реке Ягорлык обнаружено тело погибшего мужчины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Тело находилось в воде на расстоянии 1,5 м от берега. Его изъяли и передали работникам полиции.
Причина смерти и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в Одессе нашли тело парня, исчезнувшего в озере: им оказался нелегальный россиянин.
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