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В Одесской области на реке нашли тело мужчины http://www.segodnya.ua/img/article/7851/84_main.1483359360.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/84_tn.1483359360.jpg Одесса Полиция выясняет личность погибшего 

В Одесской области на реке нашли тело мужчины

Сегодня, 14:13

Полиция выясняет личность погибшего 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Окнянском районе области на реке Ягорлык обнаружено тело погибшего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Тело находилось в воде на расстоянии 1,5 м от берега. Его изъяли и передали работникам полиции.

Причина смерти и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Одессе нашли тело парня, исчезнувшего в озере: им оказался нелегальный россиянин.
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Источник:

"Сегодня"

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