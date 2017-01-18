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В Одесской области на взятке погорел глава сельсовета http://www.segodnya.ua/img/article/7893/52_main.1484735343.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/52_tn.1484735343.jpg Одесса Полицейские задержали злоумышленника во время получения им взятки в размере 300 долларов США

В Одесской области на взятке погорел глава сельсовета

Сегодня, 12:24

Полицейские задержали злоумышленника во время получения им взятки в размере 300 долларов США

Фото:из открытых источников
Фото:из открытых источников

В Одессе полиция разоблачила 59-летнего главу одного из сельсоветов области, который за 300 долларов США обещал подписать договор аренды нежилого помещения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Оперативники Управления защиты экономики в Одесской области вместе со следователями одесской полиции задержали злоумышленника во время получения им взятки в размере 300 долларов США.

Председатель сельсовета предложил частному предпринимателю подписать договор аренды нежилого помещения для открытия магазина. В обмен он требовал от него взятку. Мужчина согласился на такие условия, однако обратился к сотрудникам полиции.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Продолжаются следственные действия.

Мужчине грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.
Одесса, взятка, коррпуция

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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