В Одесской области накрыли мастерскую по разборке "левых" иномарок

В Беляевском районе правоохранители обнаружили места разборки авто, завезенных с нарушением таможенного законодательства. Там же нашли номерные знаки и легковушку, находящиеся в розыске.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Сотрудники прокуратуры и следователи Усатовского отделения полиции нашли в селе Котовка Беляевского района более 10 мест разборки автомобилей. По предварительной информации, ввозились они на территорию страны с нарушением таможенного законодательства.

Правоохранители также изъяли десятки разукомплектованных кузовов легковых иностранных автомобилей без номеров, а также номерные знаки украинской и иностранной регистрации. Оказалось, обнаруженный на месте автомобиль Mercedes был с явными признаками изменения номера кузова, а "SUBARU Leone" находился в розыске.

Сейчас прокуратура обратилась в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятое имущество.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее сообщалось, что в Одессе полицейские задержали иностранца, который нашел на полу в кафе ключи от припаркованного рядом автомобиля "Ауди А-8" и уехал на нем.