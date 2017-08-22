В Одесской области налоговик "погорел" на взятке

В Одесской области задержали налоговика-взяточника. Начальник Подольского районного управления требовал от бизнесмена 300 долларов США, говорят в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Чиновник требовал и получил через посредника 300 долларов США от предпринимателя за снижение суммы штрафных санкций, начисленных по результатам налоговой проверки, и избежание ответственности за выявленные нарушения", – объясняют в облпрокуратуре и добавляют, что следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Одессе на взятке поймали прокурора.