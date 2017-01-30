В Одесской области наркоман хранил дома мак и шприцы

Сегодня, 18:44

Подозреваемый объяснил полицейским, что изготавливал наркотики для личного употребления без цели сбыта

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Полицейскими во время обыска в доме 57-летнего ранее судимого жителя Подольска изъяли наркотическое сырье, готовую продукцию и использованные медицинские шприцы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, перевозка наркотических средств, психотропных веществ без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Во время обыска в доме подозреваемого обнаружили пять бутылок с жидкостью коричневого цвета, мак, 16 использованных шприцов и два шприца с жидкостью коричневого цвета, семена неизвестного растения, а также посуду с наслоением маслянистого вещества.

"Хозяин дома, где проводился обыск, состоит на учете у врача-нарколога и был судим за совершение наркопреступлений. Правоохранителям он объяснил, что изготовлял раствор опия для личного употребления без цели сбыта ", – рассказал и.о. начальника Подольского ОП Николай Песчанский.

За данное уголовное преступление ему грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что патрульная из Одессы получила тюремный срок за продажу наркотиков.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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