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В Одесской области нашли тела пропавших подо льдом людей (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7907/73_main.1485163623.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/73_tn.1485163623.jpg Одесса Водолазы обнаружили на водохранилище тела одного взрослого человека и ребенка, которые пропали подо льдом на минувших выходных 

В Одесской области нашли тела пропавших подо льдом людей (фото)

Сегодня, 11:26

Водолазы обнаружили на водохранилище тела одного взрослого человека и ребенка, которые пропали подо льдом на минувших выходных 

На Кучурганском водохранилище нашли тела пропавших людей. Фото: ГСЧС
На Кучурганском водохранилище нашли тела пропавших людей. Фото: ГСЧС

В Одесской области спасатели нашли тела пропавших подо льдом взрослого и ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"В 10: 30 23 января отделением водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения на водохранилище обнаружены тела одного взрослого человека и ребенка", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Фото: ГСЧС

Напомним, днем 22 января в пгт Лиманское Раздельнянского района под лед провалились четыре человека, среди которых двое детей. Событие произошло на расстоянии 500 м от берега на Кучурганском водохранилище. Двух пострадавших, из которых один ребенок, спасли местные рыбаки, еще двое человек пропали подо льдом. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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