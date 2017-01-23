В Одесской области нашли тела пропавших подо льдом людей (фото)
Водолазы обнаружили на водохранилище тела одного взрослого человека и ребенка, которые пропали подо льдом на минувших выходных
В Одесской области спасатели нашли тела пропавших подо льдом взрослого и ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"В 10: 30 23 января отделением водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения на водохранилище обнаружены тела одного взрослого человека и ребенка", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.
Фото: ГСЧС
Напомним, днем 22 января в пгт Лиманское Раздельнянского района под лед провалились четыре человека, среди которых двое детей. Событие произошло на расстоянии 500 м от берега на Кучурганском водохранилище. Двух пострадавших, из которых один ребенок, спасли местные рыбаки, еще двое человек пропали подо льдом.
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