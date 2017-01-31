В Одесской области ограбили сразу три православных храма (фото)

Сегодня, 14:05

Злоумышленники повредили имущество и украли деньги для беженцев

В ночь на 30 января неизвестные ограбили в Одесской области сразу три православных храма.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской епархии Украинской православной церкви.

В частности, нападению преступников подверглись храмы Белгород-днестровского благочиния — Свято-Андреевский храм села Андреевка, Свято-Казанский храм села Монаши и Свято-Димитриевский храм в Карналеевке.

Воры, проникнув в храмы через окна, в поисках денег и ценностей повредили мебель, разбросали священнические облачения, церковные книги и ноты.

Из Свято-Андреевского и Свято-Казанского храма похитили более четырех тысяч гривен, собранные прихожанами для оказания помощи беженцам из восточных областей Украины и нуждающимся одесситам.

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Полиция, прибывшая к местам преступлений, зафиксировала следы краж.

Подвергся ограблению и Свято-Димитриевский храм селе Карналеевка. Здесь преступники тоже проникли внутрь через окно и осквернили жертвенник, разбили дарохранительницу и похитили денежные средства.

Злоумышленники значительно повредили и Свято-Преображенский храм. В храме много уничтоженного огнем имущества. По словам настоятеля храма отца Александра, это уже не первое нападение.

Сотрудники Овидиопольского отдела полиции открыли уголовное производство по данному факту.

Ранее сообщалось, что Свято-Успенский Одесский кафедральный собор подвергся нападению грабителей: преступники украли пожертвования верующих.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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