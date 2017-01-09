В Одесской области от переохлаждения умер пограничник
Связь с парнем была потеряна еще 7 января, все обстоятельства трагедии выясняются
В Одесской области от переохлаждения умер пограничник. Об этом сообщил председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.
"От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, служащий Измаильского погранотряда 95 года рождения. Связь с ним была потеряна еще 7 числа, когда мужчина решил пешком добраться из Килии в сторону Шевченково к родственникам. Его тело обнаружено в районе бывшего кирпичного завода в полуторах километров от Шевченково. Все обстоятельства устанавливаются", – написал Бойченко на своей странице в Фейсбук.
Неожиданно нагрянувшие морозы и снегопады наделали немало бед в Украине: возросла смертность от переохлаждения, увеличилось количество аварий на дорогах страны. Жертвы непогоды исчисляются десятками.
По словам заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, с жалобами на переохлаждение и обморожение в больницы уже обратились полсотни украинцев.
"Больше переохлажденных в Волынской и Закарпатской областях. Но мы располагаем данными только по 6 областях. Еще не все западные области предоставили информацию нам", — сообщил Линчевский.
Как стало известно, во Львовской области два человека скончались в результате переохлаждения.
По состоянию на 7 декабря в Житомирской области зарегистрировали три случая гибели людей от переохлаждения: в
На Прикарпатье от переохлаждения в течении суток погибли двое человек. В селе
В Коломыйском районе, в селе Джуркив, на одной из улиц обнаружено тело местного жителя 1949 г. р. Еще семь жителей области попали в больницу с обморожением конечностей и туловища разной степени.
Кроме того, один человек погиб и минимум двое пострадали во время работ по расчистке от снега дорог Одесской области.
По данным синоптиков, уже с 10 января в стране морозы ослабнут, а снегопады почти прекратятся.
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