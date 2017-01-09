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В Одесской области от переохлаждения умер пограничник http://www.segodnya.ua/img/article/7866/22_main.1483980869.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/22_tn.1483980869.jpg Одесса Связь с парнем была потеряна еще 7 января, все обстоятельства трагедии выясняются 

В Одесской области от переохлаждения умер пограничник

Сегодня, 18:52

Связь с парнем была потеряна еще 7 января, все обстоятельства трагедии выясняются 

Крепкие морозы убивают украинцев. Фото: gk-press.if.ua
Крепкие морозы убивают украинцев. Фото: gk-press.if.ua

В Одесской области от переохлаждения умер пограничник. Об этом сообщил председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.

"От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, служащий Измаильского погранотряда 95 года рождения. Связь с ним была потеряна еще 7 числа, когда мужчина решил пешком добраться из Килии в сторону Шевченково к родственникам. Его тело обнаружено в районе бывшего кирпичного завода в полуторах километров от Шевченково. Все обстоятельства устанавливаются", – написал Бойченко на своей странице в Фейсбук.

Неожиданно нагрянувшие морозы и снегопады наделали немало бед в Украине: возросла смертность от переохлаждения, увеличилось количество аварий на дорогах страны. Жертвы непогоды исчисляются десятками.

По словам заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, с жалобами на переохлаждение и обморожение в больницы уже обратились полсотни украинцев.

"Больше переохлажденных в Волынской и Закарпатской областях. Но мы располагаем данными только по 6 областях. Еще не все западные области предоставили информацию нам", — сообщил Линчевский.

Как стало известно, во Львовской области два человека скончались в результате переохлаждения.

По состоянию на 7 декабря в Житомирской области зарегистрировали три случая гибели людей от переохлаждения: в Новоград-Волынском, Малине и Житомире. Эти люди погибли от переохлаждения.

На Прикарпатье от переохлаждения в течении суток погибли двое человек. В селе Годы-Добровидка Коломыйского р-на по Грушевского обнаружено тело гражданина 1962 г. р.

В Коломыйском районе, в селе Джуркив, на одной из улиц обнаружено тело местного жителя 1949 г. р. Еще семь жителей области попали в больницу с обморожением конечностей и туловища разной степени.

Кроме того, один человек погиб и минимум двое пострадали во время работ по расчистке от снега дорог Одесской области.

По данным синоптиков, уже с 10 января в стране морозы ослабнут, а снегопады почти прекратятся.
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"Сегодня"

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