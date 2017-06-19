В Одесской области отправили в тюрьму виновника гибели двух человек

Сегодня, 15:45

Мужчине предстоит провести 8 лет за решеткой и выплатить 800 000 грн компенсаций семьям жертв

Алкоголь привел к трагедии. Фото: blacksea.tv
Алкоголь привел к трагедии. Фото: blacksea.tv

Нетрезвое вождение привело жителя Одесской области в тюрьму на восемь лет. Сбив двух пешеходов, мужчина скрылся с места ДТП, приняв людей за бордюр. Об этом сегодня сообщили в областной полиции.

"В ходе досудебного расследования выяснили, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения двигался по правой части проезжей части. В том же направлении вдоль правого края шли двое пешеходов, которых водитель не заметил, из-за чего совершил на них наезд", – рассказали правоохранители и добавили, что после наезда водитель не остановился, якобы, приняв пешеходов за бордюр.

В результате 17-летняя девушка скончалась на месте, а ее 20-летнего спутника успели госпитализировать, но он умер в реанимации. Также водитель должен будет выплатить почти 800 тыс грн компенсаций семьям погибших.

Напомним, на юге Одесской области водитель не заметил двух школьников и один из них погиб.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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