В Одесской области парень избил и ограбил почтальона

Сегодня, 19:24

Уже через полчаса злоумышленника задержали, однако при нем нашли только часть денег

Хулиган задержан. Фото: pixabay.com
Хулиган задержан. Фото: pixabay.com

В Одесской области 19-летний парень повалил на землю, ударил почтальона в лицо и отобрал ее сумку с деньгами для пенсионеров. Его удалось найти и задержать.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской области.

Выяснилось, что женщина-почтальон развозила на велосипеде почту и денежные выплаты для пенсионеров. На улице Степной к ней сзади подбежал неизвестный, схватил за капюшон и повалил на землю. Поскольку потерпевшая оказала сопротивление, он ударил ее, вырвал из рук сумку и скрылся.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили обстоятельства происшествия и вместе с группами быстрого реагирования и нарядом Госслужбы охраны начали поиски правонарушителя.

Уже через полчаса злоумышленника задержали на улице Десантников. При осмотре у него была обнаружена часть денег.

Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Ранее сообщалось, что  в Одессе задержали хулиганов, ограбивших и разбивших мужчине битой голову.

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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