В Одесской области парень избил и ограбил почтальона
Уже через полчаса злоумышленника задержали, однако при нем нашли только часть денег
В Одесской области 19-летний парень повалил на землю, ударил почтальона в лицо и отобрал ее сумку с деньгами для пенсионеров. Его удалось найти и задержать.
Об этом сообщила пресс-служба Одесской области.
Выяснилось, что женщина-почтальон развозила на велосипеде почту и денежные выплаты для пенсионеров. На улице Степной к ней сзади подбежал неизвестный, схватил за капюшон и повалил на землю. Поскольку потерпевшая оказала сопротивление, он ударил ее, вырвал из рук сумку и скрылся.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили обстоятельства происшествия и вместе с группами быстрого реагирования и нарядом Госслужбы охраны начали поиски правонарушителя.
Уже через полчаса злоумышленника задержали на улице Десантников. При осмотре у него была обнаружена часть денег.
Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.
Ранее сообщалось, что в Одессе задержали хулиганов, ограбивших и разбивших мужчине битой голову.
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