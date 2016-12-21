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В Одесской области пасынок убил отчима http://www.segodnya.ua/img/article/7816/60_main.1482325776.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7816/60_tn.1482325776.jpg Одесса Парень пытался оказать первую медицинскую помощь мужчине, однако ничего не помогло

В Одесской области пасынок убил отчима

Вчера, 19:16

Парень пытался оказать первую медицинскую помощь мужчине, однако ничего не помогло

Полиция задержала злоумышленника. Фото: pixabay.com
Полиция задержала злоумышленника. Фото: pixabay.com

Подольские правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, который забил до смерти своего отчима.

В дежурную часть Подольского отдела полиции позвонила женщина и сообщила, что в доме внезапно умер ее сосед. Прибывшие по вызову полицейские установили, что мужчину убили.

"Трагические события разворачивались в одном из частных домов Подольска. Хозяин дома вместе с пасынком употреблял спиртные напитки. Между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. От ударов молодого человека хозяин дома потерял сознание. Парень пытался оказать родственнику помощь, но было поздно", – рассказал и.о. начальника Подольского ОП Николай Песчанский.

Злоумышленника задержали до избрания меры пресечения.

Ранее сообщалось, что пьяные жители Крыжановки выстрелили в заехавшего в переулок водителя автомобиля за то, что тот не захотел пообщаться.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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