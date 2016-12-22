В Одесской области подростки спилили елки на территории больницы
Хулигана задержал охранник, а главный врач обратился в полицию
В Подольске трое подростков спилили елки на территории районной больницы, чтобы продать их, а заработанные деньги потратить на празднование Нового года.
Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.
Главный врач Подольской районной больницы обратился в местную полицию с сообщением о том, что охранник задержал на территории учреждения подозрительного парня, спилившего три елки.
Видео: В Черновцах горожане высмеяли новогоднюю елку
19-летний парень признался правоохранителям, что вместе с двумя 15-летними друзьями спилил елки, чтобы продать их, а деньги собирались потратит на празднование Нового года.
По этому факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Вы сейчас просматриваете новость "В Одесской области подростки спилили елки на территории больницы". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии