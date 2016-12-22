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В Одесской области подростки спилили елки на территории больницы http://www.segodnya.ua/img/article/7820/70_main.1482413508.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/70_tn.1482413508.jpg Одесса Хулигана задержал охранник, а главный врач обратился в полицию 

В Одесской области подростки спилили елки на территории больницы

Сегодня, 15:30

Хулигана задержал охранник, а главный врач обратился в полицию 

Хулиганов задержали. Фото: pixabay.com
Хулиганов задержали. Фото: pixabay.com

В Подольске трое подростков спилили елки на территории районной больницы, чтобы продать их, а заработанные деньги потратить на празднование Нового года.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Главный врач Подольской районной больницы обратился в местную полицию с сообщением о том, что охранник задержал на территории учреждения подозрительного парня, спилившего три елки.

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19-летний парень признался правоохранителям, что вместе с двумя 15-летними друзьями спилил елки, чтобы продать их, а деньги собирались потратит на празднование Нового года.

По этому факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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