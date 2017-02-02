В Одесской области погибшего бойца провожали в последний путь на коленях

Сегодня, 18:42

Роман Гульченко из Татарбунар получил орден "За мужество" посмертно

Местные жители простились с бойцом
Местные жители простились с бойцом

В городе Татарбунары Одесской области сегодня после трехдневного траура провели в последний путь 31-летнего местного жителя Романа Гульченко, который служил в зоне боевых действий на Донбассе и погиб в результате обстрела 30 января в районе села Водяное Донецкой области.

Как рассказывают сослуживцы Романа, он был одним из командиров отдельной десантно-штурмовой 79-й бригады, опытным десантником и военнослужащим.

"Он делился опытом и был примером для подчиненных", — говорят о бойце коллеги.

Напомним, вчера в Киеве на Майдане Независимости прохошло прощание украинцев с погибшими при обороне Авдеевки 29 января военнослужащими. В центре столицы собрались тысячи людей, чтоб проститься с украинскими героями.

Как стало известно сегодня, боевики в течение суток нарушали режим тишины и перемирие в Авдеевке. Минувшие сутки на Донбассе ознаменовались 67 обстрелами со стороны боевиков. Двое украинских военных погибли, десять – ранены и четверо – травмированы.
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Автор:

Назар Мельников

Источник:

"Сегодня"

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