В Одесской области погибшего бойца провожали в последний путь на коленях

В городе Татарбунары Одесской области сегодня после трехдневного траура провели в последний путь 31-летнего местного жителя Романа Гульченко, который служил в зоне боевых действий на Донбассе и погиб в результате обстрела 30 января в районе села Водяное Донецкой области.

Как рассказывают сослуживцы Романа, он был одним из командиров отдельной десантно-штурмовой 79-й бригады, опытным десантником и военнослужащим.

"Он делился опытом и был примером для подчиненных", — говорят о бойце коллеги.

Напомним, вчера в Киеве на Майдане Независимости прохошло прощание украинцев с погибшими при обороне Авдеевки 29 января военнослужащими. В центре столицы собрались тысячи людей, чтоб проститься с украинскими героями.

Как стало известно сегодня, боевики в течение суток нарушали режим тишины и перемирие в Авдеевке. Минувшие сутки на Донбассе ознаменовались 67 обстрелами со стороны боевиков. Двое украинских военных погибли, десять – ранены и четверо – травмированы.