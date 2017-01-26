В Одесской области пограничники задержали торговца людьми

Вчера, 19:33

Гражданина Молдовы разыскивал Интерпол 

Мужчин передали полиции. Фото: 7kanal.com.ua
Мужчин передали полиции. Фото: 7kanal.com.ua

В Одесской области пограничники Подольского отряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол за торговлю людьми.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

По их словам, мужчину задержали в пункте пропуска "Станиславка" в Подольском районе.

Кроме того, в пункте пропуска "Платоново" в Окнянском районе пограничники задержали гражданина Румынии, который также числился в базе Интерпола. Его обвиняют в хулиганстве.

Сотрудники пограничной службы сообщили о задержании мужчин Укрбюро Интерпола. Правонарушителей передали полицейским.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали на границе двух мужчин и 53 козы.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

Сегодня

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