В Одесской области пограничники задержали торговца людьми

В Одесской области пограничники Подольского отряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол за торговлю людьми.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

По их словам, мужчину задержали в пункте пропуска "Станиславка" в Подольском районе.

Кроме того, в пункте пропуска "Платоново" в Окнянском районе пограничники задержали гражданина Румынии, который также числился в базе Интерпола. Его обвиняют в хулиганстве.

Сотрудники пограничной службы сообщили о задержании мужчин Укрбюро Интерпола. Правонарушителей передали полицейским.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали на границе двух мужчин и 53 козы.