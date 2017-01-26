В Одесской области пограничники задержали торговца людьми
Гражданина Молдовы разыскивал Интерпол
В Одесской области пограничники Подольского отряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол за торговлю людьми.
Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
По их словам, мужчину задержали в пункте пропуска "Станиславка" в Подольском районе.
Кроме того, в пункте пропуска "Платоново" в Окнянском районе пограничники задержали гражданина Румынии, который также числился в базе Интерпола. Его обвиняют в хулиганстве.
Сотрудники пограничной службы сообщили о задержании мужчин Укрбюро Интерпола. Правонарушителей передали полицейским.
Ранее сообщалось, что пограничники задержали на границе двух мужчин и 53 козы.
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