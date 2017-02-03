В Одесской области полицейские задержали грабителей, орудовавших в парке

Сегодня, 18:12

19-летним парням грозит наказание от четырех до шести лет лишения свободы

Парни нападали на прохожих в парке. Фото: news.pn
Парни нападали на прохожих в парке. Фото: news.pn

В Одесской области полицейские задержали двух местных жителей за совершение грабежа. Правоохранители проверяют их причастность к аналогичным случаям.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В течение последних двух недель в Белгород-Днестровский отдел полиции обратилось несколько местных жителей, заявивших о грабителях в местном парке. По этим фактам было начато уголовное производство.

30 января в полицию обратилась 16-летняя девушка. Она сообщила, что в районе парка Победы на нее напали двое молодых парней и отобрали сумку с наушниками.

Полицейские опросили свидетелей этого происшествия и в течение суток подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое 19-летних местных жителей. Задержанные признались в содеянном и дали показания.

Полицейские проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений.

Парням сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас они содержатся под стражей. Им грозит наказание от четырех до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одессе на берегу моря трое преступников похитили молодую женщину из престижного отеля.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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