В Одесской области посреди улицы грабители напали на прохожих и раздели их

Мужчины избили двух прохожих и завладели их одеждой, обувью, серебряными изделиями и мобильными телефонами

В Измаиле полицейские задержали ранее судимых злоумышленников, которые на неосвещенной части улицы совершили разбойное нападение на прохожих, раздели их и ограбили.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Злоумышленники избили двух мужчин и нанесли телесные повреждения, с которыми позже они обратились в медицинское учреждение за помощью. Одному пострадавшему сломали кости лица.

По этому факту следствием Измаильского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники криминальной полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, прежде чем установили и задержали 19-ти и 23-летнего правонарушителей. Выяснилось, что один из них разыскивается за кражу, а другой находится на испытательном сроке за совершение грабежа. У задержанных были изъяты похищенные у потерпевших вещи.

Сейчас злоумышленники задержаны и отправлены в следственный изолятор. Досудебное следствие продолжается. Парням грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что одесские полицейские задержали двух подозреваемых в нападении на дом предпринимателя в Кривом Роге. Правоохранители обнаружили у мужчин деньги, автомобиль и золотые изделия потерпевшего.