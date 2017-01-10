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В Одесской области прогремел взрыв в жилом доме http://www.segodnya.ua/img/article/7867/40_main.1484037623.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/40_tn.1484037623.jpg Одесса Подробности инцидента рассказали спасатели

В Одесской области прогремел взрыв в жилом доме

Сегодня, 10:38

Подробности инцидента рассказали спасатели

Взрыв прогремел в частном доме.
Взрыв прогремел в частном доме.

В городе Белгород-Днестровскийна прогремел взрыв в частном жилом доме. По информации областного ГСЧС, инцидент произошел на улице Шевченко, 34.

Как оказалось, взорвался паровой котел.

"На месте происшествия пострадал 78-летний хозяин дома. От госпитализации отказался", – рассказали спасатели.

Напомним, в Одессе прогремел взрыв в жилом доме, в результате чего погибли двое человек. Еще одну пострадавшую удалось спасти – достать из-под завалов дома.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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