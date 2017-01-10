В Одесской области прогремел взрыв в жилом доме

В городе Белгород-Днестровскийна прогремел взрыв в частном жилом доме. По информации областного ГСЧС, инцидент произошел на улице Шевченко, 34.

Как оказалось, взорвался паровой котел.

"На месте происшествия пострадал 78-летний хозяин дома. От госпитализации отказался", – рассказали спасатели.

Напомним, в Одессе прогремел взрыв в жилом доме, в результате чего погибли двое человек. Еще одну пострадавшую удалось спасти – достать из-под завалов дома.