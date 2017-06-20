В Одесской области произошло смертельное ДТП с двумя внедорожниками

В результате аварии погибли водитель и пассажир одного из автомобилей

В Одесской области 19 июня произошло ДТП с пострадавшими и погибшими. Очевидец в 12:30 сообщил полиции, что на автодороге "Киев-Одесса", неподалеку от с. Петроверовка Ширяевского района, произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

На указанное место немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Выяснилось, что водитель автомобиля "Mitsubishi Outlander", житель с. Петроверовка, при развороте не уступил дорогу автомобилю "Land Rover Range Rover Spor" под управлением 32-летнего жителя Винницкой области. Он двигался в направлении Одессы.

В результате аварии 49-летний водитель и 51-летний пассажир "Mitsubishi Outlander" от полученных травм погибли на месте. Водитель автомобиля "Land Rover Range" получил легкие телесные повреждения.