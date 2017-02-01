В Одесской области пьяный мужчина с ножом ограбил магазин

Грабитель забрал спиртное и шоколад. Мотив своих действий он пояснить не смог

В Одесской области – в Измаиле – 43-летнего мужчину, который с ножом в руках зашел в магазин и забрал спиртные напитки, полицейские задержали по месту жительства.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

За помощью в измаильскую полицию обратилась сотрудница магазина, где произошло разбойное нападение. Женщина сообщила, что неизвестный с ножом в руках начал двигаться в сторону охранника, который увидев его, побежал в подсобное помещение, чтобы нажать тревожную кнопку.

Воспользовавшись его отсутствием, злоумышленник похитил с прилавка плитку шоколада, бутылку бренди, шампанского, коньяка, вермута и покинул магазин.

"На розыск преступника был задействован весь личный состав отдела полиции. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, пообщавшись с охранником, правоохранители получили приметы злоумышленника. В течение нескольких часов злоумышленник был задержан по месту жительства. Свои действия он объяснить не смог, так как находился в состоянии алкогольного опьянения",- рассказывает временно исполняющий обязанности начальника Измаильского отдела полиции майор Александр Суржик.

На сегодняшний день злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения – домашний арест.

Теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.

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