В Одесской области растет детская преступность: как не воспитать бандита

На территории Одесской области за 2016 год дети совершили 278 преступлений различной степени тяжести. Специалисты советуют разговаривать и разбираться с подростком

В 2016 году в отделе ювенальной превенции в полиции Одесской области на профилактическом учете состоял 281 ребенок. В 2017 году дети также успели нарушить закон. По мнению психологов, у каждого ребенка свои причины так поступать.

Корреспондент "Сегодня.ua" узнал, какие преступления чаще всего совершают дети и как родителям избежать таких случаев.

По словам полицейских, статьей 22 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность детям от 14 лет за наиболее социально небезопасные поступки, такие как убийство, бандитизм, изнасилование, разбой, кража и так далее.

Читайте также: В Одесской области парень избил и ограбил почтальона

В целом на территории Одесской области за 2016 год дети совершили 278 преступлений различной степени тяжести. Из этого числа преступлений девять – особо тяжких, 90 – тяжких и 179 небольшой, средней тяжести. 15 детей нарушили закон повторно.

Недавно полицейские задержали на территории Дюковского парка двух несовершеннолетних девочек. Как оказалось, они совершали разбойные нападения на подвыпивших людей.

В парке Савицкого также задержали группу, довольно часто нападавшую и грабившую мужчин. Подросток связывалась в интернете с мужчиной и договаривалась о встрече в парке. Жертву группа выбирала из состоятельно числа. Когда мужчина приходил в назначенное место, на него нападали один взрослый парень и двое несовершеннолетних. Сейчас двое детей находятся под домашним арестом, а взрослый содержится под стражей.

Кроме того, зарегистрировано 35 случаев совершения преступлений детьми до 14 лет. Сотрудники ювенальной превенции составили на родителей административные протоколы по ч. 4 ст. 184 КУоАП. Решения по таким делам принимают суды, на основании материалов, которые направляются полицейскими.

Также полицейские проводят профилактическую отработку уличной преступности: патрулируют не по форме общественные места, следя, чтобы дети не стали жертвами преступлений и сами не нарушали закон.

С полицейскими тесно сотрудничает общественное движение "Вера, Надежда, Любовь". Они проводят различные тренинги и лекции в школах или отдельных группах.

"Я понимала, что единственным средством предупреждения детской преступности есть мощная превенция с помощью общественных организаций. Мы работаем в партнерстве с Министерством образования и ювенальной превенцией. Мы в Белгород-Днестровском открыли на базе спорткомплекса полиции секцию по карате для детей, состоящих на учете за совершение преступлений. Такие же секции хотим открыть в пяти районах области", – рассказала руководитель общественного движения "Вера, Надежда, Любовь" Татьяна Семикоп.

"Главная причина, почему ребенок стал на такой путь – недостаток внимания к нему. Благополучным родителям проще купить гаджет, а ребенок в поиске за вниманием идет на улицу ", – пояснила Татьяна Семикоп.

Читайте также: В Одессе хулиганы избили и ограбили прохожего

По ее мнению, если дать ребенку альтернативное занятие, выяснить, что ему интересно, можно решить многие проблемы в его поведении.

"Любые наказания детей – это одна из форм домашнего насилия, это не метод воспитания. Самый лучший метод воспитания – разговор без упреков, нужно пытаться разобраться. Обычный разговор может предотвратить повторные совершения преступлений. Не говорите, что нельзя приводить непонравившихся вам друзей в дом и не запрещайте общаться. Он встретится с ними на улице. Лучше ненавязчиво разбирать черты характера, которые не понравились вам в том друге. И спрашивать ребенка, согласен ли он с вами. Общаться", – рекомендует Татьяна.

Читайте также: В Одессе задержали банду юных злоумышленников с формой милиции и оружием

В Одессе за 2016 год, как рассказали в пресс-службе горсовета, служба по делам детей инициировала в суд 67 дел о лишении прав на детей 70 родителей. Ни один из них не отстоял свои родительские права в суде. Однако эти судебные разбирательства касались не только детской преступности.