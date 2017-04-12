В Одесской области райгосадминистрацию забросали "коктейлями Молотова"

Сегодня, 18:02

Двое пьяных мужчин пытались также поджечь и поселковый совет. Говорят, хотели поквитаться с властями за высокие тарифы на коммунальные услуги


В Овидиополе Одесской области двое мужчин забросали здание райгосадминистрации "коктейлями Молотова". Пытались поджечь и поселковый совет. Но оконное стекло разбить не удалось. Поэтому бутылки в помещение не попали.

Поджигателей сняли камеры наблюдения. Их уже задержали. Это были тесть и зять – местные. Они признались, что много выпили и пошли на расправу с властями. Так, мол, хотели поквитаться за высокие тарифы на коммунальные услуги. Теперь им грозит до четырех лет тюрьмы. 
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"Сегодня"

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