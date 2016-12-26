В Одесской области разоблачили аферистов, выдающих себя за СБУшников
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения
В Одесской области разоблачили группу мошенников, которые выдавали себя за сотрудников СБУ и требовали большие суммы денег у местных предпринимателей.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Суммы, которые пытались получить вымогатели, колебались в размере 150 тысяч долларов США. Во время обысков по месту жительства аферистов оперативники нашли документы и материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения аферистам.
Ранее сообщалось, что в Одессе полиция разоблачила брачного афериста, который выманил у 20 женщин свыше 150 тысяч долларов.
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