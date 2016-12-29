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В Одесской области разыскивают мужчину, который отрезал головы матери и ребенку http://www.segodnya.ua/img/article/7844/97_main.1483037149.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/97_tn.1483037149.jpg Одесса Введен план "Сирена"

В Одесской области разыскивают мужчину, который отрезал головы матери и ребенку

Сегодня, 20:45

Введен план "Сирена"

ГУ Нацполиции
ГУ Нацполиции

Правоохранители Одесской области разыскивают 31-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Полицейским поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат был обнаружен обгоревший женский труп, в другой – тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами.

Первоочередными оперативно-следственными действиями были установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с  предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 п. 1 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"В совершении данного уголовного правонарушения обоснованно подозревается 31-летний житель пгт Овидиополь, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле МАN белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН). Введен в действие оперативный план "Сирена". На поиск злоумышленника ориентирован личный состав Одесского гарнизона полиции. Проводятся первоочередные розыскные действия по установлению места нахождения преступника", – говорится в сообщении.
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