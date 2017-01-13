В Одесской области семья отравилась крысиным ядом: кто насыпал смертельного порошка (видео)

Специалисты говорят: яд – промышленный. В магазинах такой не купить

Смерть от крысиного яда. В Одесской области отравой надышалась целая семья. Двухлетнюю девочку спасти не удалось. Еще один ребенок и двое взрослых в больнице.

Когда Нина с мужем и тремя детьми приехала к родителям и увидела в доме мышей, решила – грызунам тут не место. На ночь разложили три таблетки крысиного яда на полу. Утром двум малышам и бабушке с дедушкой стало плохо. Хуже всего было двухлетней Кате.

"Не температурила, ничего только равала, рвала и спала, ее сильно тянуло спать. Середнего спасли, потому что он большинство тоже ел и рвал, но бегал по улице. А ребенка этого недовезли", – рассказывает Нина Грабар, мама умершей девочки.

Спасти девочку не смогли, потому что "скорую" вызвали через сутки, говорят врачи. Слишком поздно, малышка умерла по дороге в больницу.

"Проводились реанимационные мероприятия – закрытый массаж сердца, искусственное дыхание. Здесь не надо каких-то серьезных медикаментов, просто, чтобы своевременно они обратились, то почти на все 100 процентов ребенка можно было спасти", – сказал Виталий Поданевич, главный врач Березовской районной больницы.

Пятилетнему Артему промыли желудок и сейчас он практически здоров. Такие же процедуры провели и бабушке с дедушкой. Все отравились парами крысиного яда. Родители и старший, 13-летний сын, не пострадали.

"Почувствовала запах, я первая начала, потом малый, ее ничего не брала, а потом сказала – вызывай "скорую", вызывай. Я не могла вообще вставать, вызывай, дед лежит", – сказала Татьяна Компан, бабушка погибшей девочки.

Отраву хозяин дома купил с рук – здесь же в Софиевке. Продавал неместный мужчина в центре села. За поллитровую бутылку доверху заполненную таблетками заплатил 15 гривен.

Специалисты говорят: яд – промышленный. В магазинах такой не купить.

Кто продавал отраву и виноваты ли родители в смерти ребенка – выясняет полиция.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч.2 статьи 115 УК – умышленное убийство малолетнего ребенка.

Также установлено, что семья является неблагополучной, детей неоднократно из этой семьи забирали в детский приют", – отметила Анастасия Якубенко, старший инспектор отдела коммуникаций Нацполиции в Одесской области.

Соседи говорят – семейную пару часто видели навеселе. Дети оставались без присмотра.

"Она сюда приезжает постоянно пьянствует, занимается кражами", – говорит Николай Фоменко, председатель Златоустовского сельсовета.

"Пьяные они ходили и довольно часто, можно сказать каждый день", – сказала Оксана, жительница Софиевки.

На время расследования детей забрали у родителей. Старший сын уже в приюте. После выписки туда же отправят и Артема.

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