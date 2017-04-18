В Одесской области следователь погорел на взятке

Сегодня, 18:37

По данным правоохранителей, старший лейтенант требовал 500 долларов у местного жителя

В Одесской области следователь погорел на взятке

Сотрудники СБУ совместно с сотрудниками военной прокуратуры и внутренней безопасности полиции задержали на взятке следователя одного из райотделов полиции Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что старший лейтенант требовал 500 долларов США с местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности за кражу.

Оперативники спецслужбы задержали следователя в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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Напомним, правоохранители разоблачили схему отмывания государственных средств, налаженную директором Государственного специализированного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат" и его заместителем
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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