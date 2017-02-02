В Одесской области снова ограбили два храма

Похитили порядка 1000 гривен, которые собрали для переселенцев с востока Украины

Еще два храма ограбили на юге Одесской области. Как сообщила пресс-служба Одесской епархии Украинской православной церкви, нападению подверглись церкви в Белгороде-Днестровском и в селе Семеновка.

"Грабители проникли в храмы через окна, при этом отключив охранную сигнализацию, в поисках денег и церковных ценностей. Преступники варварски повредили мебель, разорвали священнические облачения, пытались вскрыть сейфы с богослужебными сосудами", – сообщает пресс-служба епархии и добавляет, что, по подсчетам, из двух храмов похитили порядка 1000 гривен, которые собрали для переселенцев с востока Украины.

Пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области утверждает, что дело квалифицировали как кражу. Злоумышленников теперь ждут штраф, исправительные работы или до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области ограбили сразу три православных храма.

В частности, нападению преступников подверглись храмы Белгород-днестровского благочиния — Свято-Андреевский храм села Андреевка, Свято-Казанский храм села Монаши и Свято-Димитриевский храм в Карналеевке.