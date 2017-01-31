В Одесской области собака унюхала рекордную партию контрабанды

Сегодня, 16:27

В полу прицепа контрабандисты пытались провезти в Грузию табачные изделия

Весь товар изъят
Весь товар изъят

В Одесской области на таможенном посту "Черноморск" сотрудники учреждения выявили рекордную на сегодняшний день партию контрабандных сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Одесской области.

Проверяя транспортное средство DAF, следовавшее с грузом из Киева в Грузию, таможенники заметили конструктивные особенности прицепа. При сканировании рефрижератора выяснилось, что плотность пола прицепа аномальна.

Для дальнейшего осмотра подключили служебную собаку, специализирующуюся на поиске табачных изделий. Собака учуяла незаконно перевозимую партию сигарет.

Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил.

По их предварительной оценке, количество выявленных контрабандных сигарет рекордное.

Ранее сообщалось, что три партии контрабандных сигарет – более чем на 7 миллионов гривен – изъяли в Одесской области.
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Источник:

"Сегодня"

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