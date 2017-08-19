В Одесской области вьетнамцы-нелегалы шили "брендовую" одежду
Правоохранители разоблачили подпольное производство одежды, в котором незаконно использовались логотипы известных мировых брендов
В Одесской области правоохранители обнаружили подпольный цех по пошиву "брендовой" одежды известных марок Nike и Columbia.
Об этом сообщили в Департаменте борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми.
Среди работников цеха силовики выявили 13 граждан Вьетнама, четверо из которых находились на территории Украины с нарушением сроков пребывания.
Правоохранители изъяли швейные машинки, рулоны ткани, готовую продукцию и клише фирм Nike и Columbia.
Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что одесситка нанесла ущерб компании Nike в четверть миллиона гривен.
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