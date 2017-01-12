В Одесской области вор украл ящик для пожертвований и купил еды
За преступником погналась продавщица магазина, однако догнать его она не смогла
Полицейские Одесской области задержали мужчину, похитившего из продуктового магазина ящик для пожертвований.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
В Ананьевское отделение полиции обратилась продавец продуктового магазина. Она сообщила о том, что молодой человек, закрыв лицо шарфом, вошел в магазин, сорвал ящик с деньгами и выбежал на улицу.
Женщина не растерялась и бросилась догонять грабителя, однако мужчина оказался быстро исчез в неизвестном направлении.
Установив приметы грабителя по описанию продавца, полицейские выяснили, что он в двух кварталах от места преступления, не скрывая лица, почти на все похищенные средства приобрел продукты питания, а затем избавился от пустого ящика, выбросив его в мусорную урну.
Им оказался ранее судимый неработающий 30-летний уроженец Ананьевского района, долгое время проживавший за пределами района. Недавно он вернулся на родину к родственникам.
"Начато уголовное производство по статье 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения",- сообщил и.о. заместителя начальника отделения-начальника следственного отделения Артур Рябой.
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