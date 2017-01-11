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В Одесской области возобновили движения транспорта на некоторых трассах http://www.segodnya.ua/img/article/7873/60_main.1484149509.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/60_tn.1484149509.jpg Одесса Движение разрешено из-за изменений погодных условий

В Одесской области возобновили движения транспорта на некоторых трассах

Сегодня, 17:44

Движение разрешено из-за изменений погодных условий

Фото: AFP
Фото: AFP

В Одесской области разрешили движение транспортных средств на четырех автомобильных дорогах.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

В частности, с 12:00 восстановлено движение на трассе М-28 "Одесса-Южный-/М- 14/" с подъездами.

С 13:00 были сняты ограничения и разрешено движение по трассам М-16 "Одесса-Кучурган" (на Кишинев), М-15 "Одесса-Рени" (на Бухарест) на участке до cела Маяки и Р-70 "Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши-/М-15/" с подъездом к порту Черноморска.

Как отмечается в сообщении, такие решения были приняты оперативным штабом из-за изменений погодных условий.

Напомним, что запретили движение грузового транспорта по автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск", о чем сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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