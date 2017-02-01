В Одесской области за сутки пожары убили три человека

Сегодня, 18:23

Сейчас выясняют причины трагедии и смерти людей

Фото: AFP
Фото: AFP

В Одесской области за прошедшие сутки спасателям удалось справиться с тремя пожарами в частных домах. Однако на месте каждого происшествия найдено тело погибшего.

31 января в 7:06 в службу спасения "101" сообщили о том, что в селе Новая Долина Овидиопольского района горит летняя кухня. На место вызова прибыли пожарные, которые ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров. На месте происшествия обнаружен погибший хозяин 1960 г.р. Причина смерти и пожара устанавливаются.

В тот же день в службу спасения "101" сообщили о том, что в Килие по ул. Севастопольской горит жилой частный дом. В 11:48 на место вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. Спасатели локализовали возгорание в 12:01 и в 12:45 ликвидировали его на общей площади 21 квадратных метров. На месте происшествия нашли погибшего мужчину 1956 г.р., который временно проживал в доме.

Вечером в селе Христиновка Раздельнянского района случился пожар в дачном доме. В 23:38 спасатели локализовали и в 00:53 ликвидировали возгорание на общей площади 50 квадратных метров. На месте происшествия нашли погибшую хозяйку 1960 г.р.

Ранее сообщалось, что одесские огнеборцы спасли двух одесситок во время пожара.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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