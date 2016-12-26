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В Одесской области за сутки закрыли 13 подпольных казино http://www.segodnya.ua/img/article/7833/51_main.1482788573.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/51_tn.1482788573.jpg Одесса Полиция накрыла игорный бизнес

В Одесской области за сутки закрыли 13 подпольных казино

Сегодня, 23:42

Полиция накрыла игорный бизнес

Казино. Сотрудники полиции нагрянули в самый разгар игры. Фото: Пресс-служба ГУНП в Одесской области
Казино. Сотрудники полиции нагрянули в самый разгар игры. Фото: Пресс-служба ГУНП в Одесской области

Сотрудники Управления защиты экономики вместе с следственным управлением Нацполиции в Одесской области провели обыски в заведениях города, которые подозревали в незаконной организации игорного бизнеса. "Прекращена деятельность сети игорных заведений, которые работали под видом государственной денежной лотереи", — рассказали в пресс-службе областной полиции.

Всего за сутки копы обнаружили и закрыли 13 подобных заведений. Во время обысков оперативники изъяли технику, предназначенную для азартных игр, компьютеры администраторов с паролями доступа к игровым сайтам и базами данных игроков, а также чеки и черновые записи. "Также обнаружили и изъяли 12 471 грн наличными", — рассказали полицейские.

По словам начальника Управления защиты экономики в Одесской области Алексея Семенцова, в настоящее время принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности организаторов незаконного бизнеса. "Подобная деятельность наказывается штрафом от 10 до 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игорного оборудования", — заключил Семенцов.

Ранее полиция остановила работу подпольного покер-клуба в нежилом помещении на улице Вильямса. В том же здании находится ресторан и бильярд, а в потайном помещении с покерными столами хозяева проводили турниры.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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