В Одесской области за убийство трехлетнего мальчика осудили 19-летнего отчима

Сегодня, 13:01

Житель Белгород-Днестровского признан виновным в убийстве ребенка, ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы

Парень проведет за решеткой 14 лет. Фото: AFP
Парень проведет за решеткой 14 лет. Фото: AFP

В Одесской области осудили убийцу трехлетнего мальчика.

В ходе проведения досудебного расследования правоохранители доказали вину 19-летнего жителя Белгород-Днестровского, сообщает пресс-служба полиции области. Изучив все материалы дела, суд признал парня виновным преступлении, предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Отмечается, что убийство произошло в январе прошлого года. 21-летняя девушка заявила об исчезновении ее трехлетнего сына.  В ходе следствия было установили, что к исчезновению ребенка причастен 19-летний ранее судимый житель города.

В тот день утром мать мальчика ушла на работу, а ребенка оставила с сожителем. Когда трехлетний малыш начал капризничать, подозреваемый нанес мальчику телесные повреждения, от которых тот умер.

После этого мужчина решил спрятать тело и сразу направился к крепости, где возле рва и спрятал мертвого ребенка. Затем подозреваемый придумал историю для своей сожительницы, что мальчика якобы похитили неизвестные на автомобиле черного цвета.

Однако скрыть преступление убийце не удалось. Соседи видели, как подозреваемый на руках вынес из дома ребенка в сторону крепости. Через некоторое время мужчина вернулся, но был уже без мальчика. Когда он проходил мимо соседей, они спросили куда он дел ребенка, на что последний ответил, что малыш гуляет со своей матерью, и пошел дальше.

В ходе досудебного расследования вина задержанного была доказана и вскоре материалы дела с обвинительным актом направили в Белгород-Днестровский горрайонный суд.

Напомним, за жестокое убийство трех бездомных жителя Донбасса приговорили к 15 годам лишения свободы.

 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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