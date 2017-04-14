В Одесской области задержали иностранца-убийцу

В Одесской области задержали гражданина соседнего государства, который находился в международном розыске за убийство. Об этом сообщает СБУ.

По данным ведомства, злоумышленник пытался легализоваться в Украине с поддельным паспортом и водительскими правами на чужое имя, которые приобрел на временно оккупированной территории Донбасса.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению причастности злоумышленника к незаконным вооруженным формированиям и истинной цели его прибытия в Одесскую область.

Напомним, в Одессе за возвращение 30-летнего парня злоумышленники требовали 70 тысяч гривен.