В Одесской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Вчера, 19:29

Опасный вирус обнаружили у дикого кабана, которого застрелили 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одесской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Болезнь обнаружили в ДНК дикого кабана, которого отстрелили в охотничьих угодьях Балтского района. Об этом сообщили в пресс-центре Госпродпотребслужбы Украины.

В охотничьих угодьях ООО МТ "Юг" Балтского района отобрали четыре особи диких кабанов, и в крови одного из них нашли вирус.

Сейчас предпринимаются меры по недопущению распространения возбудителя. В ведомстве отметили, что в угодьях района обитает более 40 кабанов.

Ранее сообщалось, что в Одесской и Харьковской областях зафиксировали новые случаи заболевания скота африканской чумой свиней.

Кроме этого, пять областей Украины: Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Ровенская – были признаны неблагополучными по АЧС.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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