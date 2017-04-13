В ожидании безвиза: в очереди за паспортом дерутся и ночуют

Люди выстраиваются в длинные шеренги у кабинетов паспортистов, формируют рукописные списки с очередями и даже устраивают потасовки

В преддверии столь ожидаемого украинцами безвизового режима с ЕС в Одессе растет спрос на получение биометрических загранпаспортов. Люди выстраиваются в длинные шеренги у кабинетов паспортистов, формируют рукописные списки с очередями и даже устраивают потасовки. "Сегодня" узнала, во что одесситам ныне обходится желанный загранпаспорт.

В Главном управлении миграционной службы в Одесской области подтверждают, что с минувшей недели среди одесситов действительно вырос спрос на биометрические паспорта. "Все ждут безвиза, а паспортные сервисы не работают из-за проверок СБУ, так что все приходят в ОВИРы (отдел виз и регистрации. — Авт.). Проблема с очередями на самом деле есть", — объяснили нам в пресс-службе ведомства и добавили, что, по слухам, люди приходят и в 3:00, чтобы занять очередь.

Чтобы как-то упорядочить столпотворение, они по собственной инициативе создают рукописные списки с фамилиями. Правда, на днях эти списки стали причиной потасовки.

В филиале миграционной службы в Суворовском районе города появились два противоречащих друг другу перечня фамилий. В итоге пожилые люди начали толкать друг друга, чтобы оказаться ближе к входу. Утихомиривали граждан копы. "Одни составили список накануне вечером, а другие — утром, из-за этого люди повздорили", — рассказали нам в миграционной службе.

К слову, очередей можно избежать. В миграционных службах есть система электронной регистрации, с помощью которой можно записаться на прием в удобное время. Бывалые одесситы советуют заходить на сайт в полночь сразу после открытия регистрации.

В скором времени должны возобновить выдачу паспортов и в Центре обслуживания граждан на пр-те Шевченко, заверил нас его директор Артур Амиров.

Отметим, что многие турагентства предлагают свои услуги в "решении вопроса". К примеру, могут свести туриста с человеком, который проведет к паспортисту без очереди, или предлагают записать на прием к "своему" менеджеру. В таких случаях цена паспорта с 557 грн увеличится до 1500, а то и 2000 грн в зависимости от срочности.