В результате ДТП с участием автобуса в Одессе 12 людей получили травмы, один погиб

Сегодня, 03:06

Среди пострадавших также есть три ребенка, которые находились во внедорожнике

 


ДТП с участием автобуса произошло в Одессе, фото facebook.com/gunp.odessa

ДТП с участием автобуса произошло в Одессе, фото facebook.com/gunp.odessa

ДТП с участием автобуса произошло в Одессе, фото facebook.com/gunp.odessa

ДТП с участием автобуса произошло в Одессе, фото facebook.com/gunp.odessa

ДТП с участием автобуса произошло в Одессе, фото facebook.com/gunp.odessa

ДТП с участием автобуса произошло в Одессе, фото facebook.com/gunp.odessa

В пятницу вечером, 25 августа, на ул. Грушевского в Одессе произошло ДТП с участием рейсового автобуса сообщением "ИзмаилОдесса" и внедорожника.

В результате ДТП 12 людей травмированы, один человек погиб, сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

"Предварительно установлено, что водитель внедорожника спровоцировала ДТП, в результате столкновения получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение медицинского учреждения, где скончалась", – говорится в сообщении.

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Среди пострадавших также есть три ребенка, которые находились во внедорожнике.

"Младенец находился в детском кресле, поэтому никаких повреждений не получил, два других ребенка получили незначительные повреждения, их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает", – отметили в полиции.

По данным пресс-службы Управления патрульной полиции Одессы, столкновение трех транспортных средств произошло в районе центрального автовокзала.

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По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, который откинуло на попутно движущийся микроавтобус.

Напомним, в Киеве на площади Тараса Шевченко водитель автобуса въехал в остановку, где в это время находились люди. Благодаря тому, что автобус двигался на маленькой скорости, пострадавших в результате ДТП не было. Сам водитель с места аварии сразу уехал.
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Источник:

УНИАН

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