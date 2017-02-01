В торговых сетях Одессы продавали опасную для детей одежду

В Одессе зафиксировали нарушения в торговых сетях города, продающих текстильные изделия для детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы.

Выяснилось, что в некоторых продающихся изделиях содержание синтетического волокна сильно превышает нормативы. Зафиксировано, что некоторые вещи были на 100% синтетическими, что запрещено.

Детскую одежду с нарушением требований безопасности выявили в магазинах "Benetton", "Chicco", "Империя Детства", супермаркетах "Виртус", "АШАН" и "Эпицентр".

Управление Госпотребслужбы запретило продажу данной продукции.

"Синтетическое волокно в составе детской одежды или белья приводит к нарушению теплообмену, может вызвать аллергию, зуд, раздражение кожи и интоксикацию. К натуральным материалам относятся шерсть, хлопок и шелк. Содержание других волокон в составе текстиля для младенцев и детей ясельного возраста не должно превышать 10%, в чулочно-носочных изделиях — 25%", – отметили в ведомстве.