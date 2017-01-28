В Украину пытались ввезти сотни тонн зараженных фруктов
Бананы, мандарины и грейпфруты были поражены средиземноморской плодовой мухой
Сотрудники регионального управления Госпродпотребслужбы в Одесской области предотвратили ввоз в Украину почти 200 тонн зараженных бананов, мандаринов и грейпфрутов.
Как сообщили в ведомстве, при проведении фитосанитарного контроля в паромном комплексе Черноморского морского торгового порта специалисты обнаружили в грузе карантинный организм – средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata Wied).
"Опасным вредителем, который может существенно испортить внешний вид и вкус фруктов, был заражен груз бананов общим весом 91,922 тонн. Партия фруктов поступила в Украину из Эквадора и Коста-Рики", – говорится в сообщении.
Также средиземноморская плодовая муха была обнаружена в грузе цитрусовых. Вредителем было поражено 72,6 тонн мандаринов и 23,7 тонн грейпфрутов. Страна происхождения данных фруктов не уточняется.
Все зараженные грузы были задержаны, к ним применят соответствующие фитосанитарные меры.
Ранее Госпродпотребслужба забраковала почти 20 тонн киви из Греции. Эти плоды также оказались заражены средиземноморской плодовой мухой.
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