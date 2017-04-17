В Затоке починят подъемный ж/д мост
Мост уже давно нуждается в ремонте
Железнодорожники пообещали будущей осенью начать капитальный ремонт подъемного моста у курортного поселка Затока в Одесской области. Мост уже давно нуждается в ремонте, и сейчас сотрудники ОЖД проводят ямочный ремонт трассы у железнодорожных путей своими силами.
"Такое решение мы приняли в связи с отсутствием проезда через мост в районе села Паланка на трассе Одесса — Рени", — заявили в пресс-службе Одесской железной дороги и отметили, что с 15 мая по 10 сентября мост будут поднимать с 22:00 до 7:00.
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