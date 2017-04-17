В Затоке починят подъемный ж/д мост

Сегодня, 20:23

Мост уже давно нуждается в ремонте

Мост ждет капитальный ремонт. Фото: stamo.investorchampion.com
Мост ждет капитальный ремонт. Фото: stamo.investorchampion.com

Железнодорожники пообещали будущей осенью начать капитальный ремонт подъемного моста у курортного поселка Затока в Одесской области. Мост уже давно нуждается в ремонте, и сейчас сотрудники ОЖД проводят ямочный ремонт трассы у железнодорожных путей своими силами.

"Такое решение мы приняли в связи с отсутствием проезда через мост в районе села Паланка на трассе Одесса — Рени", — заявили в пресс-службе Одесской железной дороги и отметили, что с 15 мая по 10 сентября мост будут поднимать с 22:00 до 7:00.
Одесса, ремонт, мост, железнодорожники

Вы сейчас просматриваете новость "В Затоке починят подъемный ж/д мост". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: Олег Михайлик\Facebook

В центре Одессы посреди дороги провалился асфальт

Сегодня, 18:10

По данным активиста, метровый провал оградили специальной лентой 

Власть

Подольско-Воскресенский мост. Фото:

Достройку Подольско-Воскресенского моста немцы оценили в 350 миллионов евро - Кличко

15 Апреля, 22:32

По словам мэра, результаты исследования показали, что Подольско-Воскресенский мост находится в хорошем состоянии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования