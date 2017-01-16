ФОТОФАКТ. Вандалы испортили стену памяти Скрябина в Одессе

В Одессе, возле Воронцовской колоннады, вандалы осквернили стену памяти лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко.

Об этом на своей странице в Facebook написала одна из создателей мемориала Наталья Михайленко, передает pushkinska.net.

Неизвестные нанесли ругательные и оскорбительные нецензурные слова в адрес Андрея Кузьменко с помощью баллончика с краской. Инициаторы создания стены расстроены тем, что вандалы уже не первый раз оскверняют мемориал памяти погибшего музыканта.

Фото: Facebook

"Комментировать это…Не могу, потому что хочу найти этих нелюдей! А мы исправим, все будет хорошо", — написала под фотографией на странице в Facebook Наталья Михайленко.

Отмечается, это уже не первый раз, когда стена подвергается порче. В конце декабря неизвестные изрисовали мурал памяти артиста Кузьмы Скрябина тюремными надписями.

Фото: pushkinska.net

Напомним, стену памяти лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко открыли в Одессе в сентябре 2015 года. Инициаторами открытия мемориала стали организаторы одесского "Мегамарша в вышиванках".