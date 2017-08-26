Видео: одесские пограничники демонтировали "международный" спиртопровод

Трубопровод был проложен из Республики Молдова в Украину

Пограничники Белгород-Днестровского отряда демонтировали 540 метров спиртопровода, протянутого по воде из Молдовы в Украину. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища пограничники отдела "Лиманское" обнаружили шланг. Трубопровод был проложен из Республики Молдова в Украину в направлении Днестровск — Лиманское. С его помощью злоумышленники предположительно планировали незаконно перемещать спирт.

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Правоохранители установили, что этот спиртопровод был установлен недавно и еще не использовался, поскольку шланг был новый и пустой и не содержал характерного запаха спирта.

Трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне, поэтому правоохранители с помощью пограничного катера демонтировали только часть шланга — до линии государственной границы.