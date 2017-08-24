Видео: в Одесской области за считанные минуты автомобиль сгорел дотла

Сегодня, 17:14

Пожарные прибыли достаточно быстро, но пожар уничтожил машину 


В гаражном кооперативе в Черноморске (Одесская область) произошел пожар, в результате которого сгорел автомобиль "Жигули".

За 10 минут машина полностью сгорела.

Очевидец Владимир Латенко отметил, что пожарные прибыли быстро после вызова, однако пожар успел уничтожить легковушку.

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Как сообщает издание 04868, в ГСЧС рассказали, что информацию о возгорании они получили в 16:10. Тушение пожара заняло 16 минут, но спасти транспортное средство было невозможно.

Ранее сообщалось, что в Одессе пьяный мужчина сжег припаркованную машину.
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Источник:

pushkinska.net

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