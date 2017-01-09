Во время расчистки дорог от снега в Одесской области погиб человек

Один человек погиб и минимум двое пострадали во время работ по расчистке от снега дорог Одесской области. Как передает Telegraf, об этом сообщил сотрудник пресс-службы Одесской областной государственной администрации Юрий Жаров.

По предварительным данным, сотрудник дорожной службы умер в результате сердечной недостаточности в районе с. Холмское Арцизского района Одесской области.

Кроме того, житель Измаила, машинист бульдозера, расчищая трассу, сломал ногу. Еще один человек — сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям — получил обморожение обеих рук.

С пятницы по воскресенье в Одесской области были сильный снег и метель. На юге Одесской области, в т. ч. в районе Холмского образовались заторы из автомобилей и пассажирских автобусов, которые застряли в снегу. До некоторых застрявших спасатели добирались двое суток.