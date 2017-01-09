Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Одессы
Во время расчистки дорог от снега в Одесской области погиб человек http://www.segodnya.ua/img/article/7865/69_main.1483968068.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/69_tn.1483968068.jpg Одесса По предварительным данным, сотрудник дорожной службы умер в результате сердечной недостаточности

Во время расчистки дорог от снега в Одесской области погиб человек

Сегодня, 15:18

По предварительным данным, сотрудник дорожной службы умер в результате сердечной недостаточности

Украину завалило снегом. Фото: pixabay.com
Украину завалило снегом. Фото: pixabay.com

Один человек погиб и минимум двое пострадали во время работ по расчистке от снега дорог Одесской области. Как передает Telegraf, об этом сообщил сотрудник пресс-службы Одесской областной государственной администрации Юрий Жаров.

По предварительным данным, сотрудник дорожной службы умер в результате сердечной недостаточности в районе с. Холмское Арцизского района Одесской области.

Кроме того, житель Измаила, машинист бульдозера, расчищая трассу, сломал ногу. Еще один человек — сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям — получил обморожение обеих рук.

С пятницы по воскресенье в Одесской области были сильный снег и метель. На юге Одесской области, в т. ч. в районе Холмского образовались заторы из автомобилей и пассажирских автобусов, которые застряли в снегу. До некоторых застрявших спасатели добирались двое суток.
Одесса, умер, снег, спасатели, погиб, обморожение, машинист, метель
Все новости по теме Непогода в Украине .

Вы сейчас просматриваете новость "Во время расчистки дорог от снега в Одесской области погиб человек". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Мужчина замерз на уоице. Фото: top55.info

В Тернопольской области от холода умер мужчина

20 Декабря 2016, 02:16

Смертельную роль мог сыграть алкоголь    

Люди

На Киев надвигается снежная метель

На Киев надвигается метель: что нужно делать при сильном ветре

7 Декабря 2016, 18:19

Спасатели напомнили о правилах поведения при сильных порывах ветра

Запад

Снежная зима в Тернополе: парализованный транспорт и погибший под снегом

14 Ноября 2016, 15:34

Из снежных заносов спасатели освободили 304 авто  и 1573 человека  

Запад

Снег в Черновцах: электрическая блокада и деревья на крышах авто

14 Ноября 2016, 12:37

За сутки спасатели освободили из снежного плена 49 автомобилей и 134 человека  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.