Возле Потемкинской лестницы в Одессе обнаружены останки человека

Возле Потемкинской лестницы в Одессе местные жители обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Одесской области.

"Сегодня, 26 января, в 14:16 на спецлинию "102" поступило сообщение от местного жителя о том, что под Потемкинской лестницей, со стороны улицы Приморской, найдены скелетированные останки человека", – говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции в г. Одессе.

Правоохранители проверяют информацию, проводятся первоочередные следственные действия.