Возле Потемкинской лестницы в Одессе обнаружены останки человека

Вчера, 22:39

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия

Возле Потемкинской лестницы в Одессе обнаружены останки человека, фото 24kirishi.ru
Возле Потемкинской лестницы в Одессе обнаружены останки человека, фото 24kirishi.ru

Возле Потемкинской лестницы в Одессе местные жители обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Одесской области.

"Сегодня, 26 января, в 14:16 на спецлинию "102" поступило сообщение от местного жителя о том, что под Потемкинской лестницей, со стороны улицы Приморской, найдены скелетированные останки человека", – говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции в г. Одессе.

Правоохранители проверяют информацию, проводятся первоочередные следственные действия.
улицы, жители, правоохранители, сообщение, останки, стороны, обстоятельства, происшествия, местные жители, обнаружили, В Одессе

Вы сейчас просматриваете новость "Возле Потемкинской лестницы в Одессе обнаружены останки человека ". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Теперь врач в каком-то смысле стал сам подопытным. Фото: nexusmods.com

Скелет нациста, проводившего опыты в Освенциме, стал подопытным

12 Января, 10:30

Главная ценность останков немецкого врача не в его мрачном прошлом, а в полученных при жизни травмах, отмечает специалист

Украина

Могила Александра Олеся в Чехии. Фото: zn.ua

Гробы прогнили, и останки провалились друг на друга - украинский дипломат о состоянии могилы Олеся

5 Января, 15:17

Гошовский отметил, что эксгумация тела украинского поэта и его супруги была необходима. однако это выяснилось уже после того, как раскопали могилу

Украина

Писатель без могилы: в Чехии принудительно эксгумировали прах Александра Олеся

3 Января, 21:34

При Минкульте уже создали комиссию, которая будет контролировать транспортировку останков и их перезахоронение в Украине

Украина

Владимир Омелян Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

Бандера и Шухевич должны вернуться в Украину - Омелян

3 Января, 16:58

По словам министра, последний приют великим украинцам должна дать украинская земля, а не кладбища мира

Украина

Евгений Нищук. Фото: facebook.com/ievgen.art

Нищук готов лично прибыть в Чехию за эксгумированными останками украинского поэта Олеся

3 Января, 15:54

Министр культуры убежден, что Олесь должен быть похоронен в Украине

Украина

Владимир Гройсман. Фото: investigator.org.ua

Гройсман рассказал, кто займется вопросом перезахоронения выдающихся украинцев

3 Января, 15:19

Премьер пообещал выделить все необходимые средства на доставку останков Олеся из Чехии в Украину

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования