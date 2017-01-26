Возле Потемкинской лестницы в Одессе обнаружены останки человека
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия
Возле Потемкинской лестницы в Одессе местные жители обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Одесской области.
"Сегодня, 26 января, в 14:16 на спецлинию "102" поступило сообщение от местного жителя о том, что под Потемкинской лестницей, со стороны улицы Приморской, найдены скелетированные останки человека", – говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции в г. Одессе.
Правоохранители проверяют информацию, проводятся первоочередные следственные действия.
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